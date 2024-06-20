Чи може поліція вручати повістки: відповідь голови МВС

Міністр внутрішніх справ наголосив, що повістку має вручати працівник ТЦК.

Поліція не має права вручати військовозобов'язаним повістки, адже це – перевищення повноважень.

Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"У кожного має бути своя функція. Повістку має вручати працівник ТЦК. Поліція виконує правоохоронну функцію. Тому вручаючи повістку ми перевищуємо свої повноваження", – зазначив голова МВС.

Раніше ми повідомляли, кого з чоловіків можуть примусово доправити до ТЦК.

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