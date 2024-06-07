В Україні 90% рятувальників та поліцейських заброньовано – МВС

Ігор Клименко зазначив, що 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції.

Прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у п’ятницю, 7 червня.

Клименко зазначив, що 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

"Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС", – наголосив міністр внутрішніх справ.dummy

Зазначається, що відповідно до Постанови Кабінету міністрів України, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявляв, що Кабмін хоче позбавити ДСНС броні від мобілізації. В уряді цю інформацію не коментували.

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