Польща – Україна: де і коли дивитися товариський матч перед Євро-2024

Команда Сергія Реброва проведе другий із трьох спарингів у рамках підготовки до континентальної першості.
У п'ятницю, 7 червня, збірна України зіграє товариський матч із національною командою Польщі перед стартом фінального турніру Євро-2024.
Поєдинок відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Для "синьо-жовтих" це буде другий із трьох спарингів у рамках підготовки до континентальної першості.
У першому контрольному матчі команда Сергія Реброва 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0).
Де дивитися матч Польща – Україна
Трансляція матчу Польща – Україна буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Текстова онлайн-трансляція матчу Польща – Україна буде доступна на нашому сайті.
Додамо, що в останньому товариському поєдинку перед чемпіонатом Європи збірна України 11 червня зустрінеться з Молдовою у Кишиневі. Своєю чергою, поляки 10 червня у Варшаві проведуть спаринг із Туреччиною.
Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.
Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Польська команда позмагається у квартеті D проти Нідерландів, Австрії та Франції.
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