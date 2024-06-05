Польща – Україна: де і коли дивитися товариський матч перед Євро-2024

Команда Сергія Реброва проведе другий із трьох спарингів у рамках підготовки до континентальної першості.

У п'ятницю, 7 червня, збірна України зіграє товариський матч із національною командою Польщі перед стартом фінального турніру Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для "синьо-жовтих" це буде другий із трьох спарингів у рамках підготовки до континентальної першості.

У першому контрольному матчі команда Сергія Реброва 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0).

Де дивитися матч Польща – Україна

Трансляція матчу Польща – Україна буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Польща – Україна буде доступна на нашому сайті.

Додамо, що в останньому товариському поєдинку перед чемпіонатом Європи збірна України 11 червня зустрінеться з Молдовою у Кишиневі. Своєю чергою, поляки 10 червня у Варшаві проведуть спаринг із Туреччиною.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Польська команда позмагається у квартеті D проти Нідерландів, Австрії та Франції.

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