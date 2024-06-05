Польша – Украина: где и когда смотреть товарищеский матч перед Евро-2024

Команда Сергея Реброва проведет второй из трех спаррингов в рамках подготовки к континентальному первенству.

В пятницу, 7 июня, сборная Украины сыграет товарищеский матч с национальной командой Польши перед стартом финального турнира Евро-2024.

Поединок состоится на Национальном стадионе в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Для "сине-желтых" это будет второй из трех спаррингов в рамках подготовки к континентальному первенству.

В первом контрольном матче команда Сергея Реброва 3 июня в Нюрнберге сыграла вничью с Германией (0:0).

Где смотреть матч Польша – Украина

Трансляция матча Польша – Украина будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция матча Польша – Украина будет доступна на нашем сайте.

Добавим, что в последнем товарищеском поединке перед чемпионатом Европы сборная Украины 11 июня встретится с Молдовой в Кишиневе. В свою очередь, поляки 10 июня в Варшаве проведут спарринг с Турцией.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на континентальном первенстве сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Польская команда посоревнуется в квартете D против Нидерландов, Австрии и Франции.

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