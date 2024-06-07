Как превратить Крым в ловушку для оккупантов: эксперт поделился планом

Если оккупантам перерезать логистику в Керченском проливе и на двух перешейках, связывающих полуостров с материком, Крым станет "чемоданом без ручки".

По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитана первого ранга запаса ВМС Украины Павла Лакийчука, временно оккупированный Крымский полуостров является "чемоданом без ручки" и может стать для российских захватчиков роковой ловушкой.

Об этом пишет "Эспрессо".

"Накануне 2014 года говорили, если Россия полезет к нам в Крым, то, собственно, это первый этап завоевания Украины. Но в Крыму есть слабина, даже две — это перешейки", – отметил эксперт.

Лакийчук объяснил, что Крым связан с материком двумя "шеями" – Чонгаром и Перекопом.

"Если там пробочку заткнуть, то, по существу, он [полуостров – ред.] становится закрытым. С другой точки зрения, у них сейчас есть еще один транспортный переход – тот же Крымский мост и переправа "Порт Крым — Порт Кавказ". Если перерезать логистику на Керченском проливе, то Крым становится чемоданом без ручки. Он не только не будет помогать в атаках на материк, но и будет тяготить того, кто его контролирует", — отметил эксперт.

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По его мнению, страна-аргессор уже понимает эту опасность. Поэтому россияне пытаются проложить железную дорогу прямо в зоне боевых действий на юге Украины.

Силы обороны Украины готовят "операцию по подготовке боевого пространства", то есть меры по изоляции Крымского полуострова.

"Что будет с вражеским гарнизоном, группировкой в Крыму? Я не знаю и мне безразлично… Захватчикам, я бы советовал уже воспользоваться Крымским мостом и возвращаться к себе в Воркуту, чтобы не оказаться в ловушке", – подытожил Павел Лакийчук.

Напомним, в результате ночной атаки 7 июня в Крыму повреждены 2 РЛС и ранен военнослужащий РФ. Оккупанты уже не могут чувствовать себя в безопасности на территории полуострова.

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