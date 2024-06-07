Як перетворити Крим на пастку для окупантів: експерт поділився планом

Якщо окупантам перерізати логістику у Керченській протоці та на двох перешийках, що пов'язують півострів з материком, Крим стане "валізою без ручки".

За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітана першого рангу запасу ВМС України Павла Лакійчука, тимчасово окупований Кримський півострів є "валізою без ручки" і може стати для російських загарбників фатальною пасткою.

Про це пише "Еспресо".

"Напередодні 2014 року говорили, якщо Росія полізе до нас у Крим, то власне це перший етап завоювання України. Але у Криму є слабина, навіть дві — це перешийки", – зазначив експерт.

Лакійчук пояснив, що Крим пов'язаний з материком двома "шиями" – Чонгаром та Перекопом.

"Якщо там пробочку заткнути, то, власне кажучи, він [півострів – ред.] стає закритим. З іншого погляду, у них зараз є ще один транспортний перехід – той же Кримський міст та переправа "Порт Крим — Порт Кавказ". Якщо перерізати логістику на Керченській протоці, то Крим стає валізою без ручки. Він не тільки не допомагатиме в атаках на материк, а й буде обтяжувати того, хто його контролює", – зауважив експерт.

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На його думку, країна-аргесорка вже розуміє цю небезпеку. Тому росіяни намагаються прокласти залізницю безпосередньо в зоні бойових дій на півдні України.

Натомість Сили оборони України готують "операцію з підготовки бойового простору", тобто заходи з ізоляції Кримського півострова.

"Що буде з ворожим гарнізоном, угрупованням у Криму? Я не знаю і мені байдуже… Загарбникам, я б радив вже скористатися Кримським мостом й повертатися до себе у Воркуту, щоб не опинитися в такій собі пастці", – підсумував Павло Лакійчук.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 7 червня в Криму пошкоджено 2 РЛС та поранено військовослужбовця РФ. Окупанти вже не можуть почуватися у безпеці на території півострова.

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