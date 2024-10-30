Чи можуть працівники ТЦК заходити на територію дому: відповідь адвоката

Українським законодавством визначено, за яких умов представники правоохоронних органів мають право заходити до приватного житла.

Представники ТЦК мають право вручати повістку військовозобов'язаним безпосередньо на його місці проживання.

Про це повідомила адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі "24 Каналу".

"Це означає, що представники військового комісаріату та поліції можуть мати законне право звернутися на територію подвір'я чи у квартиру для вручення повістки", - наголосила вона.

За її словами, військкоми можуть проникнути до житла у межах встановлених законодавством процедур, аби вручити офіційні документи. Зокрема, повістки для призову. Втім, при цьому представники ТЦК мають право робити це, дотримуючись прав і свобод громадян відповідно до законів країни.

"Працівники військового комісаріату можуть відвідати житло людини з метою вручення повістки або здійснення інших офіційних процедур. Проте вони повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження. А громадянин своєю чергою має право перевірити ці документи", – пояснила Катерина Аніщенко.

Тим часом колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов наголошує, що ТЦК можуть заходити на приватну територію лише за певних умов - це визначено українським законодавством. За його словами, оповіщення й надалі проводитимуть на блокпостах, під час перевірок на вулиці та у громадських місцях. Водночас, за законом, немає чітко визначених місць, де може проводитись оповіщення.

"Але для проникнення у житло повинні бути відповідні підстави, санкції судів", - пояснив Селезньов.

Нагадаємо, в ТЦК розповіли, що буде, якщо не забрати повістку з пошти. Такі отримувачі повинні відвідати ТЦК протягом семи днів або у зазначений термін. Якщо військовозобов'язаний не забере повістку в термін, йому загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

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