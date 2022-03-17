Чи потрібно оформлювати поліс страхування на автомобіль для виїзду за кордон?

Чи потрібно оформлювати поліс страхування на автомобіль для виїзду за кордон?

Лише окремі країни самостійно оформлюють українцям безкоштовний поліс на автомобілі.

Щодо оформлення полісу страхування на автомобіль для виїзду за кордон пояснює Юридичний порадник для ВПО.

Наразі до Польщі, Молдови, Словаччини та Угорщини можна вʼїхати без полісу страхування «Зелена карта». Але у подальшому українцям все одно необхідно буде його придбати. Для економії часу оформити поліс можна ще в Україні, у тому числі через інтернет, на короткий (до 60 днів) або більш тривалий термін.

Лише окремі країни самостійно оформляють українцям безкоштовний поліс на автомобілі. Так, польські страховики ERGO, PZU та Warta, яких можна знайти на прикордонних пунктах після в’їзду до Польщі, надають поліси внутрішнього страхування цивільної відповідальності автовласників на 30 днів (за наявності бланків).

Чеське страхове бюро забезпечує безкоштовне страхове покриття шкоди, заподіяної незастрахованим українським авто, протягом двох місяців після перетину кордону. Для автомобілістів у Чехії також створили окрему гарячу лінію (+420 251 032 834), де оператори можуть проконсультувати українською мовою.

Німецькі страховики покривають шкоду, заподіяну українськими автомобілістами внаслідок ДТП, до 31 травня цього року. Водночас німецький офіс Бюро «Зелена карта» відповідатиме за врегулювання збитків у разі аварій, а постраждалі в ДТП з вини українських водіїв мають звертатись до нього для відшкодування збитків.

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