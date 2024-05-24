Чи є загроза ворожих дій на кордонах: відповідь ЦПД

Так, фіксується нарощення ворогом сил на кордонах. Йдеться про Сумщину та Чернігівщину.

Про це написав офіцер Сил оборони, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Ці сили ворог може розраховувати для дій в прикордонні", – зазначив він.

Раніше йшлося про те, що на кордоні з Україною на сьогодні, 24 травня, перебуває приблизно 2 тисячі білоруських військових – приблизно стільки ж, як і на кордоні з Литвою та Польщею. Таке угруповання не може загрожувати нападом.

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