Чи існують проблеми з перетином кордону у далекобійників: відповідь речника ДПСУ

Демченко наголосив, що для далекобійників “на даний момент нічого не змінилося".

У водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів, при перетині кордону не перевіряють військово-облікові документи.

Про це в неділю, 19 травня, заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, від 18 травня, коли набув чинності оновлений Закон про мобілізацію, прикордонники почали перевіряти військово-облікові документи в певних категорій чоловіків у віці від 18 до 60 років, але далекобійники до них не належать.

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"Ми не перевіряємо військово-обліковий документ у осіб, які перевозять гуманітарні вантажі, а також у водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів", - запевнив Андрій Демченко.

Також за його словами, така перевірка не відбувається в осіб з інвалідністю та в осіб, які супроводжують людей з інвалідністю.

"Це [перевірка військово-облікових документів] стосується осіб, які заброньовані на час мобілізації або воєнного стану, які не придатні відповідно до висновку ВЛК і виключені з військового обліку за станом здоров’я, осіб, у яких на утриманні є троє і більше дітей до 18 років, хто самостійно виховує дитину до 18 років або в кого є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу, а також інших осіб, які підпадають під пункт 26 правил", - пояснив він.

Демченко наголосив, що для далекобійників “на даний момент нічого не змінилося".

"Ті особи, які є в системі "Шлях", які мають відповідні дозволи, як і раніше, можуть перетинати кордон за тими ж правилами”, - запевнив він.

Демченко також зазначив, що військово-облікові документи не перевіряються у працівників залізниці та в осіб, які мають стосунок до авіаційної та морської галузі.

Нагадаємо, у суботу, 18 травня, далекобійники влаштували мирну акцію протесту та перекрили трасу "Київ-Одеса". Причина - закон про мобілізацію, відповідно до нових змін більшість із далекобійників не мають право на бронювання від військової служби.

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