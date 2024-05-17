Виїзд чоловіків за кордон: що і для кого зміниться від 18 травня

В Україні новий закон про мобілізацію набуває чинності вже від суботи, 18 травня. Від цього ж дня для українців зміняться правила перетину кордону.

Усе, що потрібно про це знати, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Нові правила перетину кордону

Отож, вже від суботи, 18 травня, закон про мобілізацію набуде чинності. А відповідно запрацюють нові правила, зокрема і щодо перетину кордону. З набуттям чинності закону про вдосконалення мобілізації для окремих категорій українських громадян під час перетину кордону буде обов’язковим наявність військово-облікових документів. Тобто, це категорія чоловіків від 18 до 60 років.

Деталі в коментарі “Українській правді” розповів речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко: “Згідно з нормами українського законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України. Такий обов’язок передбачений змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які наберуть чинності цієї суботи”.

Хто має пред’явити військово-облікові документи?

Також в Держприкордонслужбі показали перелік чоловіків, які будуть зобов'язані надати військово-обліковий документ для перевірки. Це буде стосуватися: заброньованих чоловіків на період мобілізації та на воєнний час, а також визнаних за висновками ВЛК непридатними до служби. Це ж стосується і чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або які самостійно виховують дитину, або мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), яка проходить військову службу за одним із видів військової служби. А також інші категорії осіб, визначені ст.23 закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Хто може не пред’являти військово-облікові документи?

Водночас пред’являти військово-облікові не потрібно тим, хто має інвалідність або супроводжує людину або дитину з інвалідністю, також це не стосується водів, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів; а також визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо. Порядок виїзду цієї категорії осіб залишається незмінним.

“Звертаємо увагу, що згідно з частиною сьомою статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (в редакції від 18.05.2024) перевірка підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Тому рекомендуємо при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ”, — сказав Демченко

Також нагадаємо, які правила на виїзд діють для студентів:

бути віком від 18 до 22;

не підлягати призову під час мобілізації;

стати учасником академічної стабільності строком на один семестр;

навчатись на денній формі;

здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Що ще мають пред’явити студенти?

З собою потрібно також мати електронний квиток студента, засвідчену копію договору з іноземним університетом на програму академічної мобільності, військово-обліковий документ від ТЦК, та довідку від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші. У самій довідці мають бути зазначені підстави співробітництва, строк навчального процесу і в студента немає бути жодних поганих оцінок. Тому якщо раніше батьки не могли вигадати, як змусити дитину добре вчитися, то про це тепер подбали. Адже плюс до цього, треба добре знати мову й підтвердити свої знання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Виїзд чоловіків за кордон: що і для кого зміниться від 18 травня?

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