Чи з’являться повістки в "Дії": відповідь Мінцифри

Українці не отримуватимуть повісток до військоматів через "Дію".
У Мінцифри відповіли на питання, яке хвилює багатьох військовозобов'язаних українців – чи будуть відправляти повістки у застосунку "Дія".
Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач.
"Електронних повісток та інших сповіщень в "Дії" не планується", – лаконічно відповіла вона.
Раніше ми пояснювали, чи можна відмовитися від вручення повістки та які можуть бути наслідки.
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