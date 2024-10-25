Чоловік відмовився від мобілізації "через дії ТЦК": він вигадав, як не служити в армії

У Миколаєві до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації та став студентом, щоб ймовірно уникнути призову до армії під час війни.

Про це йдеться у вироку Ленінського районного суду м. Миколаєва (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, чоловік перебуває в запасі Збройних сил України з 29.04.2013 та є придатним до військової служби.

У серпні 2023 року ВЛК визнала його придатним до мобілізації. Проте після того, як він отримав повістку, він написав заяву про відомову від мобілізації.

На суді чоловік заявив, що оскільки він став студентом, то має відстрочку від мобілізації. 2023 року його зустріли працівники ТЦК та завезли до військкомату для проходження ВЛК.

"Зазначає, що попрохав виписати йому повістку, але йому повідомили, що він перебуває у розшуку з 2016 року, заштовхали його в машину та повезли на вул. Рибну до ТЦК. Повідомили, що його вже нікуди не відпустять та він буде чекати ВЛК, залишили в казармі Зранку прибули лікарі та він пройшов ВЛК за 10 хвилин, повезли до Інгульського ТЦК, приписали до військової частини. Хотів оскаржити ВЛК, але сказали, що так не можна та він у такому стані підписав відмову від мобілізації", - йдеться у матеріалах суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

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