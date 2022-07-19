Чоловіки-військовослужбовці зможуть брати декретну відпустку

Верховна Рада у першому читанні підтримала надання відпустки чоловікам-військовослужбовцям для догляду за дитиною. За якої умови можливе надання відпустки, як її можна буде отримати у випадку остаточного прийняття закону - в матеріалі ТСН.ua
Про ухвалення Верховною Радою законопроєкту повідомляє в Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
Законопроєкт пропонує передбачає можливість надавати декрет чоловікам-військовослужбовцям, у разі, якщо його жінка також є військовослужбовцем. «Мова йде про рівні умови у мирний час та у воєнний час», — зазначає Гончаренко. За відповідний законопроєкт проголосували 301 народний депутат.
Умови надання декретної відпустки чоловікам- військовослужбовцям:
- Відпустку можна отримати не пізніше, ніж через три місяці після народження дитини.
- Відпустка не може бути довша за 14 днів.
- Потрібно звернутися із заявою до роботодавця.
- Надати свідоцтво про народження дитини.
- Відпустку не можна взяти грошима, розділити на кілька частин.
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