Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чоловіки-військовослужбовці зможуть брати декретну відпустку

Дата публікації
Перегляди
497
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чоловіки-військовослужбовці зможуть брати декретну відпустку

Декретна відпустка для чоловіків військовослужбовців

Верховна Рада у першому читанні підтримала надання відпустки чоловікам-військовослужбовцям для догляду за дитиною. За якої умови можливе надання відпустки, як її можна буде отримати у випадку остаточного прийняття закону - в матеріалі ТСН.ua

Про ухвалення Верховною Радою  законопроєкту повідомляє в Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Законопроєкт пропонує  передбачає можливість надавати декрет чоловікам-військовослужбовцям, у разі, якщо його жінка також є військовослужбовцем. «Мова йде про рівні умови у мирний час та у воєнний час», — зазначає Гончаренко. За відповідний законопроєкт проголосували 301 народний депутат.

Умови надання декретної відпустки чоловікам- військовослужбовцям:

  • Відпустку можна отримати не пізніше, ніж через три місяці після народження дитини.
  • Відпустка не може бути довша за 14 днів.
  • Потрібно звернутися із заявою до роботодавця.
  • Надати свідоцтво про народження дитини.
  • Відпустку не можна взяти грошима, розділити на кілька частин.

Читайте також:

Наступна публікація