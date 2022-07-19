Чоловіки-військовослужбовці зможуть брати декретну відпустку

Верховна Рада у першому читанні підтримала надання відпустки чоловікам-військовослужбовцям для догляду за дитиною. За якої умови можливе надання відпустки, як її можна буде отримати у випадку остаточного прийняття закону - в матеріалі ТСН.ua

Про ухвалення Верховною Радою законопроєкту повідомляє в Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Законопроєкт пропонує передбачає можливість надавати декрет чоловікам-військовослужбовцям, у разі, якщо його жінка також є військовослужбовцем. «Мова йде про рівні умови у мирний час та у воєнний час», — зазначає Гончаренко. За відповідний законопроєкт проголосували 301 народний депутат.

Умови надання декретної відпустки чоловікам- військовослужбовцям:

Відпустку можна отримати не пізніше, ніж через три місяці після народження дитини.

Відпустка не може бути довша за 14 днів.

Потрібно звернутися із заявою до роботодавця.

Надати свідоцтво про народження дитини.

Відпустку не можна взяти грошима, розділити на кілька частин.

Читайте також: