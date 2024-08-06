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Частину України охопила повітряна тривога: де є небезпека

Частину України охопила повітряна тривога: де є небезпека

Повітряна тривога 6 серпня

Українцям слід подбати про власну безпеку.

Частину України охопила повітряна тривога. У "червоних" областях є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це пишуть моніторингові канали.

Станом на 23:25 повітряна тривога оголошена у таких областях:

  • Чернігівська
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Кіровоградська
  • Дніпропетровська
  • Миколаївська
  • Херсонська
  • Запорізька
  • Донецька.

Нагадаємо, в Україні пізно ввечері 5 серпня оголосили повітряну тривогу в Києві та деяких областях. Людей закликали пройти до укриттів.

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