Частину України охопила повітряна тривога: де є небезпека

Українцям слід подбати про власну безпеку.
Частину України охопила повітряна тривога. У "червоних" областях є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це пишуть моніторингові канали.
Станом на 23:25 повітряна тривога оголошена у таких областях:
- Чернігівська
- Черкаська
- Полтавська
- Кіровоградська
- Дніпропетровська
- Миколаївська
- Херсонська
- Запорізька
- Донецька.
Нагадаємо, в Україні пізно ввечері 5 серпня оголосили повітряну тривогу в Києві та деяких областях. Людей закликали пройти до укриттів.
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