Частину України охопила повітряна тривога: де є небезпека

Частину України охопила повітряна тривога. У "червоних" областях є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це пишуть моніторингові канали.

Станом на 23:25 повітряна тривога оголошена у таких областях:

Чернігівська

Черкаська

Полтавська

Кіровоградська

Дніпропетровська

Миколаївська

Херсонська

Запорізька

Донецька.

Нагадаємо, в Україні пізно ввечері 5 серпня оголосили повітряну тривогу в Києві та деяких областях. Людей закликали пройти до укриттів.

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