Цифровізація вручення повісток: на якому етапі рішення

Наразі в Україні займаються процесом цифровізації вручення повісток військовозобов'язаним. Однак слід рухатися в межах нормативно-правової бази.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" сказала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерини Черногоренко.

Як відзначила вона, наразі закон (про мобілізацію – ред.) перебуває на розгляді у Верховній Раді. Як тільки з'явиться розуміння, чи буде закон проголосований у другому читанні й підписаний президентом, можна буде почати розробляти функціонал. Очевидно, як тільки рішення на рівні закону буде ухвалене, фахівці перейдуть до його оформлення.

"Думаю, кожний українець, кожна українка зацікавлені в тому, щоб захищати свою державу. Завжди кажу, що завдяки цифровим інструментам, смарт-мобілізації, можна мобілізуватися добровільно, обрати собі ту професію, якою хочеш займатися, і розвінчати міфи, що мобілізація, електронні повістки, ТЦК та СП – це таке страшне місце", – резюмувала Черногоренко.

Раніше назвали 5 категорій, які можуть не йти до ТЦК, навіть якщо отримали повістку.

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