День ангела 14 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 14 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 14 лютого святкують свій День Ангела.

14 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 5 імен: Петро, Трифон, Микола, Василь і Давид.

Чоловічі імена 14 лютого

Петро

Прийшло до нас з Давньої Греції і означає “твердий”. В дитинстві Петро мужній хлопчик, який не боїться йти до своєї мети. В дорослому віці стає дещо авторитарним. Не вміє приховувати свої емоції. Цікаві факти про ім’я Петро: має організаторські здібності, але вони працюють лише, коли він вірить в успіх.

Трифон

Ім’я грецького походження, яке перекладається як “розкішний”. В дитинстві Трифон поступливий і незлобливий. Інколи може бути безвідповідальним. В дорослому віці стає дещо вразливим. Ця риса характеру може перешкоджати йому в житті. Цікаві факти про ім’я Трифон: йому не подобається монотонна праця.

Микола

Ім’я давньогрецьке і означає “переможець народів”. В дитинстві Микола товариський і спокійний хлопчик. Йому легко заводити нові знайомства. В дорослому віці відрізняється самоволодінням і витримкою. Цікаві факти про ім’я Микола: в житті чоловіка важливе місце займає робота.

14 лютого день ангела святкують Петро, Микола, Трифон, Давид, Василь / Pexels

Василь

Ім’я прийшло з Давньої Греції. Його можна перекласти як “цар”. В дитинстві Василь спокійний і не пустотливий. Цим він дуже відрізняється від однолітків. В дорослому віці стає дуже приємним у спілкуванні, легко знаходить спільну мову з оточуючими. Цікаві факти про ім’я Василь: дуже дорожить дружбою.

Давид

В перекладі з івриту ім’я означає “улюбленець”. В дитинстві Давид веселий, врівноважений і впевнений в своїх силах. В нього рано з’являються задатки лідера. В дорослому віці стає наполегливим і сміливим. Цікаві факти про ім’я Давид: цей чоловік живе заради своєї сім’ї.

Жіночі імена 14 лютого

14 лютого іменини святкують лише чоловіки.

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