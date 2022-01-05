День ангела 6 січня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначают носії п'яти імен.

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 6 січня святкують: Інокентій, Євген, Клавдія, Микола та Сергій.

Чоловічі іменини

Інокентій

Це ім'я прийшло до нас з Візантії і перекладається як "невинний". Характер у Інокентія поступливий, замкнутий, домосид, акуратний і трошки гидливий, хороший дипломат і любитель тварин. У ранньому дитинстві часто хворіють. Вони дуже скромні і просуваються до мети повільно, важко сходяться і так само нелегко розлучаються з людьми, можуть працювати в мистецтві, і на виробництві, можуть бути церковнослужителями.

Євген

Ім'я Євген в перекладі з давньогрецької означає "благородний" чи "знатний". Однією з приємних характеристик Євгена є працьовитість. Це особливо люблять його роботодавці. А ось до власної справи у нього немає хисту. Його цілеспрямованість зазвичай не витримує випробувань часом. Ідеальні для нього сфери точних наук і робота в галузі електроніки.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Деякі фахівці стверджують, що значення імені Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним не можливо не посваритися і важко ужитися.

Читайте також:

Жіночі іменини

Клавдія

Ім'я Клавдія – це жіноча форма імені Клавдій, яке своєю чергою має римське коріння. Ім'я Клавдій походить від родового імені Claudius, що в перекладі означає "кульгавий". Про Клавдію можна сказати, що вона має спокійний характер. Їй властиві простота та доброзичливість. У Клавдії безліч друзів та ще більше приємних знайомих. Вона легко притягує до себе своєю щирістю, якої так не вистачає багатьом людям. Вона вміє прощати.

Читайте також: