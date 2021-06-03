Деревопад у Дніпрі: одразу кілька стовбурів впали на дитячий майданчик

Після дощу у Дніпрі почали падати дерева.

У Дніпрі після негоди одразу кілька дерев з корінням впали на дитячий майданчик у парку Глоба. Вони потрощили лавки та павільйони.

Про це повідомляє Телеканал D1.

Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі вітер повалив по місту дерева. Одразу кілька впали у парку імені Глоби.

Від повалених стовбурів постраждали лавки і кілька павільйонів з дитячими атракціонами.

На щастя, ніхто з людей не постраждав, оскільки через негоду відвідувачів у парку немає, а алеї затоплені водою.

Працівники "Зеленбуду" розпиляли та прибрали завалені дерева, а співробітники ДСНС заходилися відкачувати воду з алей.

"О 14:45 в місті Дніпро, Центральний район піднявся рівень води в озері парку ім. Лазаря Глоби, що призвело до підтоплення території парку орієнтовно на площі 600 кв. метрів. Відкачано 4 750 куб. метрів води", - повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що у Дніпрі затоплені вулиці, а жителі плавають на каюках.

У Дніпрі через потужну зливу містяни пересуваються на човнах

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання