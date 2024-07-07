Деякі країни НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі – нардеп Чернєв

Голова Постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що позиція України не змінилася – єдиним легітимним інструментом, який буде підтверджувати, що ми йдемо в НАТО, є запрошення. Однак, за його словами, деякі країни НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Але ми, знаєте, зараз знаходимося в такій ситуації, «contra spem spero» (Без надії сподіваюсь - ред.)... сподіваємося попри те, що надії немає, майже немає. І в принципі, прямим текстом ми чуємо від наших партнерів, що запрошення не буде (на липневому саміті у Вашингтоні - ред.). Але це не означає, що ми маємо скласти руки і погодитися з тим, що, окей, давайте, були двері, зараз буде міст, я не знаю, що буде наступним, – стеля, підлога чи щось іще. Ми говоримо з нашими партнерами, нас підтримують балтійські країни, нас підтримує Польща, нас підтримує багато європейських країн, про те, що все-таки запрошення має бути. Поки що політичне запрошення, яке не запускає одразу процеси ратифікації в країнах – членах Альянсу щодо українського вступу до НАТО, але резервує за нами ось цей 33-й стілець і гарантує, що Україна стане членом НАТО за певних умов", - зазначив він.

За словами нардепа, Україна зараз перебуває в такій ситуації, коли деякі партнери кажуть – ви ще не готові, але не кажуть – що потрібно зробити, щоб були готові й щоб це їх задовольнило та зняло всі питання, щоб ми стали членами НАТО.

"І ось ці умови також дуже важливо отримати. Якщо ця умова – закінчення війни, пропишіть це як закінчення війни, або умова – реалізація якихось реформ, давайте пропишемо конкретний перелік реформ. Знаєте, ось ця невизначеність якраз-таки грає їм у плюс, тому що цей процес може тривати постійно", - наголосив Чернєв.

Єгор Чернєв нагадав, якщо подивитися на країни, які вступали до НАТО під час останнього великого розширення, наприклад, 2004 рок – країни Балтії, або до цього, 1997-го, – Польща, Чехія та інші країни колишнього Варшавського договору. Вони не відповідали на 100% всім стандартам НАТО.

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"Україна зараз відповідає 30% стандартів НАТО, технічним стандартам, це середній показник для країн-членів Альянсу, тому що на 100% не відповідає ніхто. Хтось не має відповідати, наприклад, стандартам, що стосуються Військово-морських сил. Тому що немає там Військово-морських сил або інших якихось формувань, тому казати, що Україна не готова через відсутність реформ, – я думаю, що це просто позиція, за якою ховаються для того, щоб не просувати цю тему. Чому це відбувається, – це вже інше питання, тому що ми можемо тільки здогадуватися, можемо говорити про те, що, можливо, це предмет торгу з Російською Федерацією. Можливо, це внутрішня боротьба у Сполучених Штатах між демократами та республіканцями, але ми стаємо заручниками цієї історії. І знову ж таки, повторюся, це не означає, що ми маємо опускати руки і не йти туди", - резюмував Єгор Чернєв.

Нагадаємо, Столтенберг розповів, на що Україна може розраховувати під час саміту НАТО у Вашингтоні.

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