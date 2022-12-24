Дивіться онлайн-трансляцію Різдвяних богослужінь

Богослужіння у Святвечір 24 грудня вже розпочалися і в Мережі відбувається онлайн-трансляція. Зауважимо, що святвечір цього дня святкують за григоріанським календарем.

Дивіться онлайн-трансляцію богослужінь на Святвечір на ТСН.ua.

Зауважимо, що 25 грудня Різдво Христове святкують римо-католицька церква, більшість протестантських конфесій та частина автокефальних православних церков. Водночас на сьогодні ПЦУ та УГКЦ відзначають Різдво за юліанським календарем, 7 січня.

Нагадаємо, в останні роки в Україні активно розгортається дискусія про датку святкування Різдва: частина вірян – за відзначення свята 7 січня, а частина – за перехід на святкування 25 грудня. У нашій статті можна дізнатися, яка дата святкування Різдва може вважатися правильною.

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