Три величезні астероїди наблизяться до Землі на Різдво

Кожне із трьох небесних тіл пролетить на “близькій” відстані від нашої планети, але лише за космічними мірками.

У неділю, 25 грудня, до Землі наблизяться три достатньо великі астероїди — розміром від 80 до 200 метрів у діаметрі. Шкоди планеті вони не повинні завдати, але, за словами астрономів, будуть доступними для спостереження.

Про це повідомляє британське видання Daily Star.

Перший астероїд під назвою 2022 YL1 має таку ж ширину, як розмах крил Boeing 777 - до 84 метрів. Другий космічний гість 2013 YA14 має розміри від 50 до 110 метрів, а найбільшим з них є 2022 TE14, розміри якого можна уявити як 50-поверховий будинок - від 95 до 201 метра.

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Директор обсерваторії Spaceguard Center Великої Британії Джей Тейт повідомив, що ці космічні тіла обертаються навколо Сонця між Марсом і Юпітером у головному поясі астероїдів.

“Однак, оскільки вони відносно невеликі, астероїди можуть досить легко зрушуватися зі свого шляху і розвивати орбіти, які перетинають орбіти інших планет”, - зазначив експерт.

Кожен із трьох астероїдів пройде доволі близько від Землі, але лише за космічними мірками. Наприклад, 2022 YL1 пролетить на відстані приблизно 1,82 мільйона миль (2,9 млн км) від нашої планети, що в масштабах Всесвіту вважається — “майже поряд”. Зрештою, власники телескопів зможуть їх спостерігати, виглядаючи "різдвяну зірку".

Попри відстань у мільйони кілометрів астрономи називають такі астероїди “потенційно небезпечними”, а 2022 TE14 навіть позначений як такий, що може загрожувати падінням на Землю.

Нагадаємо, цього року агентство NASA підтвердило, що спроба збити з курсу невеликий астероїд Діморфос мала успіх. Це перший випадок, коли людство навмисно змінило рух небесного тіла і перша повномасштабна демонстрація технології відхилення астероїдів.

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