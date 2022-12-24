Смотрите онлайн-трансляцию Рождественских богослужений

Богослужения в Сочельник 24 декабря уже начались и в Сети проходит онлайн-трансляция. Заметим, что сочельник в этот день празднуют по григорианскому календарю.

Смотрите онлайн-трансляцию богослужений на Сочельник на ТСН.ua.

Отметим, что 25 декабря Рождество Христово празднуют римско-католическая церковь, большинство протестантских конфессий и часть автокефальных православных церквей. В то же время на сегодняшний день ПЦУ и УГКЦ отмечают Рождество по юлианскому календарю, 7 января.

Напомним, в последние годы в Украине активно разворачивается дискуссия о дате празднования Рождества: часть верующих – за празднование 7 января, а часть – за переход на празднование 25 декабря. В нашей статье можно узнать, какая дата празднования Рождества может считаться правильной.

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