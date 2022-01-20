До України прибули два мільйони експрестестів на COVID-19

До України прибули два мільйони експрестестів на COVID-19

Тести були закуплені за фінансової підтримки Світового банку, вартість складає 7 035 769 доларів США.

За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) до України прибули два мільйони швидких тестів для визначення коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі з пандемією. Наразі, як ніколи, важливо вчасне виявлення випадків коронавірусної хвороби, адже від цього напряму залежать темпи поширення COVID-19. Зараз Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи", – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Швидкі тести на виявлення СOVID-19 вироблені компанією SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи будуть передані ДП "Укрвакцина" для подальшого розподілу в заклади охорони здоров'я у всіх областях України.

Тести були закуплені за фінансової підтримки Світового банку, вартість складає 7 035 769 доларів США.

Нагадаємо:

Українцям пояснили, що тест на антитіла до коронавірусу показує лише їхню наявність або відсутність, але не дає можливості передбачити, наскільки людина захищена від ризиків COVID-19.

В Україні розпочався черговий спалах коронавірусу

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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