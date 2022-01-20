В Украину прибыли два миллиона экспресс-тестов на COVID-19

В Украину прибыли два миллиона экспресс-тестов на COVID-19

Тесты были закуплены при финансовой поддержке Всемирного банка, стоимость составляет 7 035 769 долларов США.

При поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украину прибыли два миллиона быстрых тестов для определения коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Мы благодарны нашим международным партнерам за поддержку в борьбе с пандемией. Сейчас как никогда важно своевременное выявление случаев коронавирусной болезни, ведь от этого направления зависят темпы распространения COVID-19. Сейчас Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы", – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Быстрые тесты на обнаружение СOVID-19, произведены компанией SD Biosensor Inc. в Республике Корея. Тестовые системы будут переданы ГП "Укрвакцина" для дальнейшего распределения в учреждения здравоохранения во всех областях Украины.

Тесты были закуплены при финансовой поддержке Всемирного банка, стоимость составляет 7 0357 69 долларов США.

Напомним:

Украинцам объяснили, что тест на антитела к коронавирусу показывает только их наличие или отсутствие, но не позволяет предположить, насколько человек защищен от рисков COVID-19.

В Украине началась очередная вспышка коронавируса

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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