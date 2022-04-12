Дощ і рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на середу, 13 квітня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У середу, 13 квітня, в Україні буде дощова та вітряна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні очікуються помірні дощі, у східних та південно-східних областях значні дощі, у Київській та Чернігівській областях невеликі дощі, вночі на північному сході країни подекуди з мокрим снігом, лише у західних, Вінницькій, Житомирській областях, вночі і на Одещині та Миколаївщині без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім Луганської, Донецької та більшості західних областей, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у західних областях від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла, у західних, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях 10-15° тепла, в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

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У Києві 13 квітня вночі буде без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°. Через сильний вітер у столиці оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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