Евакуаційний рюкзак школяра: що необхідно мати з собою

Евакуаційний рюкзак школяра: що необхідно мати з собою

Надзвичайно важливо, щоб у навчальному закладі був мінімальний набір для забезпечення життєвих потреб для дітей та працівників.

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов опублікував список речей, які треба зібрати в евакуаційні рюкзаки для школярів.

Про це він написав у Мережі в середу, 23 лютого.

"У ситуації небезпеки та військового нападу, щоб зберегти здоров'я і життя дітей, їх слід швидко евакуювати в безпечне місце – до найближчого бомбосховища, підвалу чи іншого укриття, або назовні. Скільки часу дітям та працівникам навчального закладу доведеться перебувати в укритті – передбачити неможливо, тому надзвичайно важливо, щоб у навчальному закладі був мінімальний набір для забезпечення життєвих потреб для дітей та працівників", – наголосив Горбачов.

Він поскаржився, що в українському законодавстві поки що немає зобов'язання закладу освіти забезпечувати приміщення класів евакуаційними рюкзаками, хоча життя показує, що такі рішення дуже необхідні. У зв'язку із цим освітній омбудсмен попросив батьків забезпечити мінімальний набір для своєї дитини, але додав, що ці рекомендації не є обов'язковими.

Згідно з рекомендаціями, кожному школяреві рекомендують мати при собі:

пляшку води;

батончики;

записку від батьків, у якій вказано прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання, контакти батьків;

сімейне фото (за бажанням);

комплект змінної білизни та одягу.

Зазначається, що під час евакуації дитині потрібно брати рюкзак із собою, тому він не повинен бути важким.

Рекомендований вміст рюкзака для класу/групи (один рюкзак на один клас):

рюкзак яскравого кольору (червоний, помаранчевий);

декілька чистих аркушів паперу;

ручка, олівець;

блокнот із твердою палітуркою;

ліхтарик та додаткові батарейки до нього;

класна аптечка;

маленьке радіо на батареях та самі батарейки;

свисток;

вода, стаканчики;

термоковдри (щоб уберегтися від холоду);

декілька упаковок великих сміттєвих пакетів;

2-3 маркери;

декілька вінілових рукавичок;

мотузка;

маски для всіх дітей;

скотч та ножиці;

відро (бажано складне, замість туалету);

туалетний папір або рулон паперових рушників;

вологі серветки;

розкладна клейонка для забезпечення приватності під час відвідування саморобного туалету;

мультитул (багатофункціональний інструмент, що поєднує кілька портативних інструментів);

енергетичні батончики для всіх дітей класу/групи.

Крім того, адміністрація навчального закладу повинна мати у швидкому доступі одну сумку або рюкзак з такими речами (один на заклад освіти):

довідник з управління в надзвичайній ситуації у закладі освіти;

карта закладу освіти;

план евакуації та план зв'язку (за наявності);

список працівників закладу освіти з контактами;

список дітей та розклад занять;

список контактів батьків дітей (за можливості);

важливі номери телефонів;

ручки та блокноти, маркери;

ключі;

мегафон (за наявності);

скотч, ножиці;

ліхтарик, запасні батареї до ліхтарика;

свисток;

аварійне радіо на батарейках та батарейки до нього;

аптечка першої допомоги.

"Важливо розробити процедури того, як батьки та діти можуть знайти один одного в ситуації невизначеності: не відпускати дітей самих додому, віддавати дітей лише батькам (законним представникам) або на прохання батьків вказаній людині, яка пред'явила свої документи, що посвідчують особу", – наголошується в рекомендації.

Нагадаємо, на всій території Україні, окрім Донецької та Луганської областей, запровадять надзвичайний стан. Відповідне рішення ухвалила РНБО, тепер слово за Верховної Радою. Обмеження, пов'язані з надзвичайним станом, будуть різними, залежно від регіону. Це може бути посилення охорони громадського порядку та об'єктів, перевірка документів та огляд транспорту.

В Україні запровадять надзвичайний стан

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