Евакуаційний рюкзак школяра: що необхідно мати з собою

Надзвичайно важливо, щоб у навчальному закладі був мінімальний набір для забезпечення життєвих потреб для дітей та працівників.
Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов опублікував список речей, які треба зібрати в евакуаційні рюкзаки для школярів.
Про це він написав у Мережі в середу, 23 лютого.
"У ситуації небезпеки та військового нападу, щоб зберегти здоров'я і життя дітей, їх слід швидко евакуювати в безпечне місце – до найближчого бомбосховища, підвалу чи іншого укриття, або назовні. Скільки часу дітям та працівникам навчального закладу доведеться перебувати в укритті – передбачити неможливо, тому надзвичайно важливо, щоб у навчальному закладі був мінімальний набір для забезпечення життєвих потреб для дітей та працівників", – наголосив Горбачов.
Він поскаржився, що в українському законодавстві поки що немає зобов'язання закладу освіти забезпечувати приміщення класів евакуаційними рюкзаками, хоча життя показує, що такі рішення дуже необхідні. У зв'язку із цим освітній омбудсмен попросив батьків забезпечити мінімальний набір для своєї дитини, але додав, що ці рекомендації не є обов'язковими.
Згідно з рекомендаціями, кожному школяреві рекомендують мати при собі:
- пляшку води;
- батончики;
- записку від батьків, у якій вказано прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання, контакти батьків;
- сімейне фото (за бажанням);
- комплект змінної білизни та одягу.
Зазначається, що під час евакуації дитині потрібно брати рюкзак із собою, тому він не повинен бути важким.
Рекомендований вміст рюкзака для класу/групи (один рюкзак на один клас):
- рюкзак яскравого кольору (червоний, помаранчевий);
- декілька чистих аркушів паперу;
- ручка, олівець;
- блокнот із твердою палітуркою;
- ліхтарик та додаткові батарейки до нього;
- класна аптечка;
- маленьке радіо на батареях та самі батарейки;
- свисток;
- вода, стаканчики;
- термоковдри (щоб уберегтися від холоду);
- декілька упаковок великих сміттєвих пакетів;
- 2-3 маркери;
- декілька вінілових рукавичок;
- мотузка;
- маски для всіх дітей;
- скотч та ножиці;
- відро (бажано складне, замість туалету);
- туалетний папір або рулон паперових рушників;
- вологі серветки;
- розкладна клейонка для забезпечення приватності під час відвідування саморобного туалету;
- мультитул (багатофункціональний інструмент, що поєднує кілька портативних інструментів);
- енергетичні батончики для всіх дітей класу/групи.
Крім того, адміністрація навчального закладу повинна мати у швидкому доступі одну сумку або рюкзак з такими речами (один на заклад освіти):
- довідник з управління в надзвичайній ситуації у закладі освіти;
- карта закладу освіти;
- план евакуації та план зв'язку (за наявності);
- список працівників закладу освіти з контактами;
- список дітей та розклад занять;
- список контактів батьків дітей (за можливості);
- важливі номери телефонів;
- ручки та блокноти, маркери;
- ключі;
- мегафон (за наявності);
- скотч, ножиці;
- ліхтарик, запасні батареї до ліхтарика;
- свисток;
- аварійне радіо на батарейках та батарейки до нього;
- аптечка першої допомоги.
"Важливо розробити процедури того, як батьки та діти можуть знайти один одного в ситуації невизначеності: не відпускати дітей самих додому, віддавати дітей лише батькам (законним представникам) або на прохання батьків вказаній людині, яка пред'явила свої документи, що посвідчують особу", – наголошується в рекомендації.
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