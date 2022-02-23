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Евакуаційний рюкзак школяра: що необхідно мати з собою

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Евакуаційний рюкзак школяра: що необхідно мати з собою

pixabay.com

Надзвичайно важливо, щоб у навчальному закладі був мінімальний набір для забезпечення життєвих потреб для дітей та працівників.

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов опублікував список речей, які треба зібрати в евакуаційні рюкзаки для школярів.

Про це він написав у Мережі в середу, 23 лютого. 

"У ситуації небезпеки та військового нападу, щоб зберегти здоров'я і життя дітей, їх слід швидко евакуювати в безпечне місце – до найближчого бомбосховища, підвалу чи іншого укриття, або назовні. Скільки часу дітям та працівникам навчального закладу доведеться перебувати в укритті – передбачити неможливо, тому надзвичайно важливо, щоб у навчальному закладі був мінімальний набір для забезпечення життєвих потреб для дітей та працівників", – наголосив Горбачов.

Він поскаржився, що в українському законодавстві поки що немає зобов'язання закладу освіти забезпечувати приміщення класів евакуаційними рюкзаками, хоча життя показує, що такі рішення дуже необхідні. У зв'язку із цим освітній омбудсмен попросив батьків забезпечити мінімальний набір для своєї дитини, але додав, що ці рекомендації не є обов'язковими.

Згідно з рекомендаціями, кожному школяреві рекомендують мати при собі: 

  • пляшку води; 
  • батончики; 
  • записку від батьків, у якій вказано прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання, контакти батьків; 
  • сімейне фото (за бажанням); 
  • комплект змінної білизни та одягу. 

Зазначається, що під час евакуації дитині потрібно брати рюкзак із собою, тому він не повинен бути важким.

Рекомендований вміст рюкзака для класу/групи (один рюкзак на один клас): 

  • рюкзак яскравого кольору (червоний, помаранчевий); 
  • декілька чистих аркушів паперу; 
  • ручка, олівець; 
  • блокнот із твердою палітуркою; 
  • ліхтарик та додаткові батарейки до нього; 
  • класна аптечка; 
  • маленьке радіо на батареях та самі батарейки; 
  • свисток; 
  • вода, стаканчики; 
  • термоковдри (щоб уберегтися від холоду); 
  • декілька упаковок великих сміттєвих пакетів; 
  • 2-3 маркери; 
  • декілька вінілових рукавичок; 
  • мотузка; 
  • маски для всіх дітей; 
  • скотч та ножиці; 
  • відро (бажано складне, замість туалету); 
  • туалетний папір або рулон паперових рушників; 
  • вологі серветки; 
  • розкладна клейонка для забезпечення приватності під час відвідування саморобного туалету; 
  • мультитул (багатофункціональний інструмент, що поєднує кілька портативних інструментів); 
  • енергетичні батончики для всіх дітей класу/групи.

Крім того, адміністрація навчального закладу повинна мати у швидкому доступі одну сумку або рюкзак з такими речами (один на заклад освіти):

  • довідник з управління в надзвичайній ситуації у закладі освіти; 
  • карта закладу освіти; 
  • план евакуації та план зв'язку (за наявності); 
  • список працівників закладу освіти з контактами; 
  • список дітей та розклад занять; 
  • список контактів батьків дітей (за можливості); 
  • важливі номери телефонів; 
  • ручки та блокноти, маркери; 
  • ключі; 
  • мегафон (за наявності); 
  • скотч, ножиці; 
  • ліхтарик, запасні батареї до ліхтарика; 
  • свисток; 
  • аварійне радіо на батарейках та батарейки до нього; 
  • аптечка першої допомоги.

"Важливо розробити процедури того, як батьки та діти можуть знайти один одного в ситуації невизначеності: не відпускати дітей самих додому, віддавати дітей лише батькам (законним представникам) або на прохання батьків вказаній людині, яка пред'явила свої документи, що посвідчують особу", – наголошується в рекомендації.

Нагадаємо, на всій території Україні, окрім Донецької та Луганської областей, запровадять надзвичайний стан. Відповідне рішення ухвалила РНБО, тепер слово за Верховної Радою. Обмеження, пов'язані з надзвичайним станом, будуть різними, залежно від регіону. Це може бути посилення охорони громадського порядку та об'єктів, перевірка документів та огляд транспорту.

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