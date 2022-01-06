Фатальне передноворічне гуляння: в Одесі помер військовий, ще двоє - у лікарні

Фатальне передноворічне гуляння: в Одесі помер військовий, ще двоє - у лікарні

Військовослужбовці влаштували святкування на території військової частини.

В Одесі після передноворічного святкування помер військовий. Наразі ініційовано розслідування можливої причетності командування до загибелі військовослужбовця.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

"30 грудня 2021 року командування організувало передноворічне святкування на території військової частини. Після цього троє військовослужбовців-контрактників прибули до гуртожитку у стані сильного алкогольного сп’яніння. За деякий час одного з військовослужбовців було виявлено непритомним, його смерть констатувала бригада швидкої медичної допомоги. Інших двох солдатів госпіталізовано до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України у важкому стані", - розповіли у відомстві.

Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері розпочала кримінальне провадження за фактом "недбалого ставлення до служби військовими службовими особами військової частини ЗСУ в Одеській області (ч. 3 ст. 425 КК України)".

Слідчі та прокурори з’ясовують обставини трагедії, призначено низку судово-медичних експертиз, допитують свідків.

Нагадаємо, у Бердянську в новорічну ніч побили 15-річну дівчину і зняли це на відео.

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