Роковое предновогоднее застолье: в Одессе умер военный, еще двое — в больнице

Роковое предновогоднее застолье: в Одессе умер военный, еще двое — в больнице

Военнослужащие устроили празднование на территории воинской части.

В Одессе после предновогоднего празднования скончался военный. В настоящее время инициировано расследование возможной причастности командования к гибели военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

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"30 декабря 2021 года командование организовало предновогоднее празднование на территории воинской части. После этого трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время один из военнослужащих был обнаружен без сознания, его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи. двое солдат госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии", — рассказали в ведомстве.

Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере приступила к уголовному производству по факту "небрежного отношения к службе военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области (ч. 3 ст. 425 УК Украины)".

Следователи и прокуроры выясняют обстоятельства трагедии, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей.

Напомним, в Бердянске в новогоднюю ночь избили 15-летнюю девушку и сняли это на видео.

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