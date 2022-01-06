Роковое предновогоднее застолье: в Одессе умер военный, еще двое — в больнице

Военнослужащие устроили празднование на территории воинской части.
В Одессе после предновогоднего празднования скончался военный. В настоящее время инициировано расследование возможной причастности командования к гибели военнослужащего.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
"30 декабря 2021 года командование организовало предновогоднее празднование на территории воинской части. После этого трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время один из военнослужащих был обнаружен без сознания, его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи. двое солдат госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии", — рассказали в ведомстве.
Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере приступила к уголовному производству по факту "небрежного отношения к службе военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области (ч. 3 ст. 425 УК Украины)".
Следователи и прокуроры выясняют обстоятельства трагедии, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей.
Напомним, в Бердянске в новогоднюю ночь избили 15-летнюю девушку и сняли это на видео.
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