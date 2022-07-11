Ганебно втікали з поля бою: ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Мар'їнки

Російські окупанти знову намагалися штурмувати місто Мар'їнка Донецької області.
Вчергове їхній штурм ганебно провалився.
Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Чергова ворожа спроба наступу окупантів у напрямку Мар’їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад", - повідомили у Генштабі.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір’я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам’янське. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.
Також ворог на Бахмутському напрямку минулої доби обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка.
Окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.
Нагадаємо, що на Донеччині окупанти готуються для наступу на Бахмут і Краматорськ.
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