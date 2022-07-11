На Донеччині окупанти готуються для наступу на Бахмут і Краматорськ - Генштаб

На Донецькому напрямку російські окупанти збираються з силами, щоб продовжити наступ на 2-х напрямках.

Загарбники не полишають спроб захопити Бахмут і Краматорськ.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках", - йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку окупанти намагаються покращити своє тактичне положення, тож проводять штурмові дії. Вздовж лінії зіткнення росіяни здійснюють систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій. Активізувалася штурмова та армійська авіація.

На Краматорському напрямку активних дій противник не проводив.

Нагадаємо, що військовий експерт оцінив, як надовго українці зупинили ворога, знищивши склади окупантів.

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