Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до України

Про візит не повідомляли раніше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Його помітили на Михайлівській площі, де генсек вшановував памʼять загиблих українських військових.

Візит Столтенберга не був анонсований.

Напередодні Столтенберг перебував у Брюсселі і зустрічався у штаб-квартирі НАТО з президентом Чехії Петром Павелом.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2023

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що країни НАТО разом з союзними державами повинні надавати Україні більше озброєння для прискорення звільнені українських земель від російських агресорів.

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