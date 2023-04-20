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Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до України

Фото: Associated Press

Про візит не повідомляли раніше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Його помітили на Михайлівській площі, де генсек вшановував памʼять загиблих українських військових.

Візит Столтенберга не був анонсований.

Напередодні Столтенберг перебував у Брюсселі і зустрічався у штаб-квартирі НАТО з президентом Чехії Петром Павелом.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що країни НАТО разом з союзними державами повинні надавати Україні більше озброєння для прискорення звільнені українських земель від російських агресорів.

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