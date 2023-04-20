Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Украину

О визите не сообщалось ранее.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Его заметили на Михайловской площади, где генсек чествовал память погибших украинских военных.

Визит Столтенберга не был анонсирован.

Накануне Столтенберг находился в Брюсселе и встречался в штаб-квартире НАТО с президентом Чехии Петром Павелом.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



NATO Секретари-Государств был замечен в Кыйв Индивидуальный предприниматель на июне 20 апреля получение tribute к falled Ukrainian soldiers на Сент-Майкл's quare in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) 20 апреля, 2023

Напомним, Столтенберг заявил, что страны НАТО вместе с союзными государствами должны предоставлять Украине большее вооружение для ускорения освобождения украинских земель от российских агрессоров.

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