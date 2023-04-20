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Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Украину

Фото: Associated Press

О визите не сообщалось ранее.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Его заметили на Михайловской площади, где генсек чествовал память погибших украинских военных.

Визит Столтенберга не был анонсирован.

Накануне Столтенберг находился в Брюсселе и встречался в штаб-квартире НАТО с президентом Чехии Петром Павелом.

Напомним, Столтенберг заявил, что страны НАТО вместе с союзными государствами должны предоставлять Украине большее вооружение для ускорения освобождения украинских земель от российских агрессоров.

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