Генштаб розглядає можливість призову без участі ТЦК

Військовозобов’язані зможуть вибрати вакантні посади, які є у військових частинах.

У Генштабі ЗСУ ініціювали зміни, які надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу, без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомили на сторінці Генштабу у Facebook.

У повідомленні йдеться про опрацьовані пропозиції щодо змін до “Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період”.

У Генштабі ЗСУ дійшли висновку, що впровадження відповідних змін дозволить спростити механізм залучення громадян на військову службу під час мобілізації, а командири військових частин зможуть підібрати та призвати на військову службу мотивований особовий склад.

Окрім того, військовозобов’язані зможуть вибрати вакантні посади, які є у військових частинах, зокрема за спорідненим цивільним фахом або навичками.

Також буде нівельовано ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до військових частин не за власним вибором.

Нагадаємо, добровольці, які приходять у рекрутингові центри, часом зіштовхуються з тим, що у ТЦК ігнорують рекомендаційні листи від підрозділів, або взагалі можуть розподілити їх в інші бригади на етапі навчального центру.

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