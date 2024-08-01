Скарб на "мільйони крон": артефакти пролежали у землі понад 3600 років

Чеські археологи знайшли закопаний в полі скарб з майже двох десятків бронзових предметів.

У Чехії археологи знайшли скарб бронзового віку під час планових розкопок у полі поблизу міста Будіне-над-Огржі. Серед знайдених бронзових предметів, датованих приблизно 1600 роком до нашої ери, виявилися вісім нарукавних кілець, дві шпильки, вісім сокир та один наконечник списа.

Про це пише Live Science.

Видання зазначає, що місце розкопок визначили за допомогою звичайних металошукачів.

"Більшість предметів характерні для середнього бронзового віку, і лише одна сокира належить до більш раннього періоду", – розповів доцент університету Яна Євангеліста Пуркіне і куратор скарбу Мартін Трефни.

На думку науковців, сокири могли використовуватися як інструменти або зброя. Щодо наконечника списа, його призначення є очевидним. Інші предмети були функціональними прикрасами, які слугували для закріплення одягу або укладання зачіски.

Загадкою залишається лише те, чому якісь люди понад три з половиною тисячі років тому зібрали ці предмети до купи і закопали в полі. Наразі археологи розглядають три версії.

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"У першому випадку ми припускаємо, що скарби мали вотивну функцію, тобто слугували жертвоприношеннями божествам. У другому випадку ми говоримо про економічну функцію, коли скарби інтерпретуються як, наприклад, сховище для виробників даних предметів. Крім того, поховані предмети могли відображати кризову ситуацію, коли необхідно було сховати речі, наприклад, від ворогів", – пояснив куратор скарбу.

За його словами, знайдені предмети можуть коштувати "мільйони крон".

"Всі предмети свідчать про технологічний прогрес бронзоливарників і обробників бронзи в Центральній Європі 3500 років тому. Склад скарбу також сприяє розумінню ведення війни, ремісничих технік і сучасної моди того часу. Враховуючи, що скарби можуть мати ритуальне значення, вони також можуть розповісти дещо про сучасну релігію", – зазначив Трефни.

Після вивчення, знайдений скарб можна буде побачити в експозиції Підржіпського музею.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли печатку Хетської імперії, на якій викарбувана погроза. Фраза на печатці "Той, хто порушить її, помре", вказує на те, що ті, хто порушують угоди, будуть покарані.

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