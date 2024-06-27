Археологи знайшли унікальні стародавні гробниці у Південній Кореї

Дослідники виявили стародавні поховання в місті Кьонджу. Вони також знайшли численні артефакти, зокрема рідкісні срібні прикраси для коней.

В місті Кьонджу, Південна Корея, археологи виявили два стародавні поховання. Це місце, частина колишньої столиці королівства Сілла, розкрило несподівані подробиці про те, як давні корейці ховали своїх померлих.

Про це пише Arkeonews.

Розташоване в південно-східній частині Південної Кореї місто Кьонджу, яке колись називалося Сорабеол, відоме своїм багатим історичним значенням і гробницями королівської сім'ї та знаті епохи Сілла.

Королівство Сілла, яке правило південно-східною Кореєю з I століття до н. е. до VII століття н. е., мало центральний уряд, що базувався у Кьонджу і славилося своїм багатством золота.

Нещодавні розкопки в Кьонджу виявили дві гробниці, позначені J171 і J172, які відрізняються від типових поховань часів Сілла.

Традиційно могили періоду Сілла складалися з дерев'яного каркаса, вкритого земляним насипом і оточеного характерною кам'яною обгороджувальною огорожею. Однак у нововідкритих гробницях відсутній цей кам'яний периметр, що є першим випадком такого відхилення.

“Це перший випадок, коли ми зустрічаємо гробниці епохи Сілла без кам'яної огорожі”, — заявив представник Національного науково-дослідного інституту культурної спадщини Кьонджу.

Археологи також знайшли в цих гробницях різноманітні артефакти, зокрема декоровані керамічні кришки, миски на ніжках та срібне кінське спорядження.

Відкриття цих рідкісних срібних прикрас для коней особливо варте уваги, оскільки вважається, що вони були важливими символами статусу в стародавньому суспільстві Сілла.

З 2021 року Національний науково-дослідний інститут культурної спадщини Кьонджу проводить щорічні обстеження та дослідження на цьому місці, відкривши близько 40 раніше невідомих могил Сілла. Ці зусилля спрямовані на подальше розуміння поховальних практик стародавнього Кьонджу та розкриття його історичного значення.

Нагадаємо, нещодавні археологічні дослідження виявили залишки стародавніх військових таборів Ассирійської імперії, що датуються приблизно 700 роком до н. е. Це відкриття може підтвердити біблійну історію про облогу Єрусалиму ассирійцями.

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