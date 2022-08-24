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Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом

Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом

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Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом

До Дня Незалежності України з’явився новий дудл від Google.

Цьогоріч назва компанії "Google" в пошуковику відображається жовто-блакитною смужкою.

Стрічка з національним прапором обвиває білий силует сокола - одного з символів визвольної боротьби українців, ще й схожого тут на тризуб.

У такий спосіб - різними дудлами - Google щорічно вітає українців із головним державним святом уже понад 10 років.

Водночас сьогодні українці за кордоном і громадяни демократичного світу, що підтримують Україну, вийдуть на центральні вулиці міст і візьмуться за руки, щоб утворити живі ланцюги єднання. Аби ще більше згуртувати міжнародну спільноту навколо України й показати, що свобода – наша спільна найвища цінність.

На сайті акції уже зареєструвалися майже 9 тисяч учасників по всіх континентах, але, головно, у Європі.

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