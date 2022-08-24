Благодійний фонд «PEREMOGA» об’єднує

Благодійний фонд «PEREMOGA» — команда з духу, цінностей та віри, віри в Перемогу та життя без війни.

Фонд розпочав своє життя завдяки його засновницям — Анастасії Єрак та Анастасії Логутенко. Ці талановиті українки, які до війни займалися організацією великих заходів, а також реалізацією рекламних проєктів національного рівня, трансформували весь свій досвід та професіоналізм у нову мету свого життя — Перемогу України та в благодійний фонд «PEREMOGA».

Анастасія Логутенко: «Ранок 24 лютого змінив долю кожного українця. Рашисти розпочали повномасштабне вторгнення на нашу незалежну та суверенну територію. Окупанти знищили десятки населених пунктів, вбили тисячі цивільних, дітей та наших захисників. Незважаючи ні на що, ми вистояли й вистоюємо далі. Ми не втратили віру в майбутнє й любов до нашої батьківщини».

Анастасія Єрак: «У цей час наша країна та її люди потребують допомоги. Ми організували роботу основних груп харчування та логістики. Ми кожен день допомагаємо ЗСУ. Ми чуємо потреби та виконуємо свій обов’язок — наближати час ПЕРЕМОГИ, надихати та перемагати своєю працею та вірою».

Територія діяльності фонду — це вся суверенна та незалежна територія України, де потрібна та чи інша гуманітарна допомога. У своїй роботі фонд «PEREMOGA» не обмежується конкретним регіоном, він допомагає скрізь, де цього потребують люди. Якщо говорити за конкретний проміжок часу, де волонтери фонду встигли допомогти, то це такі області: Київська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпровська, Запорізька, Харківська, Миколаївська, Донецька, Луганська.

Анастасія Логутенко: «Наш фонд активно допомагає біженцям, сім’ям переселенців із дітьми, вагітним, матерям, багатодітним сім’ям, пенсіонерам, військовослужбовцям та силам територіальної оборони Збройних сил України».

Анастасія Єрак: «На цей час завдяки щоденній праці фонду «PEREMOGA» та партнеру, організації «World Central Kitchen», у містах та населених пунктах були роздані приблизно 750 тисяч продуктових наборів, де є в цьому потреба».

Анастасія Логутенко: «Також Збройним силам України, що перебувають у зоні бойових дій, фонд «PEREMOGA» надіслав понад 20 тонн харчових продуктів та гігієнічних засобів. Військовослужбовці та сили територіальної оборони отримали бронежилети, каски, тактичні черевики, наколінники, воєнні розвантажувальні пояси, тепловізори, а також забезпечені легковими транспортними засобами тощо».

Анастасія Єрак:«Зараз прийшла нова ера — ера усвідомлення та переходу на інший рівень, бо з кожним днем кількість людей, які потребують допомоги, збільшується. «PEREMOGA» об’єднує кожного з нас і лише разом, спільними зусиллями, ми допоможемо нашим людям, нашій країні. Якщо ви бажаєте підтримати благодійний фонд «PEREMOGA», переходьте на його сторінки, де знайдете всю важливу інформацію.

Соціальні мережі фонду:

Instagram: https://www.instagram.com/prmg.ukraine/

Facebook: https://www.facebook.com/prmg.ukraine

Telegram: https://t.me/peremogadp

Пошта:

dp.peremoga@gmail.com