Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом

В этом году название компании Google в поисковике отображается желто-голубой полоской.

Лента с национальным флагом обвивает белый силуэт сокола — одного из символов освободительной борьбы украинцев, похожего на трезубец.

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Таким образом – разными дудлами – Google ежегодно поздравляет украинцев с главным государственным праздником уже более 10 лет.

В то же время сегодня украинцы за рубежом и поддерживающие Украину граждане демократического мира выйдут на центральные улицы городов и возьмутся за руки, чтобы образовать живые цепи единения. Чтобы еще больше сплотить международное сообщество вокруг Украины и показать, что свобода – наша общая высокая ценность.

На сайте акции уже зарегистрировались почти 9 тысяч участников по всем континентам, но главным образом в Европе.

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