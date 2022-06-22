Греція підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС - Зеленський

Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Греції.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом майбутні засідання Євроради щодо надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу та НАТО в Мадриді.
Про це президент України повідомив у Twitter.
"Під час розмови з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом був радий почути сигнал підтримки від Греції щодо кандидатського статусу для України перед історичним засіданням Європейської ради. Обговорили також очікувані результати саміту НАТО в Мадриді", - йдеться у дописі.
28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
17 червня Єврокомісія вирішила рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн у той день заявила, що в Україні вже впроваджено близько 70% європейських правил, норм і стандартів, але ще необхідно зробити важливу роботу щодо верховенства права, деолігархізації та боротьби з корупцією.
Водночас разом з Україною Єврокомісія також рекомендувала надати і Молдові статус кандидата, розуміючи, що країна буде проводити реформи. Грузія ж рекомендацію не отримала.
Нагадаємо, Євросоюз готовий відкрити двері Україні та надати нашій державі статус кандидата у члени ЄС. Про це напередодні саміту в ексклюзивному коментарі ТСН сказала президентка Європарламенту Роберта Мецола.
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