"Не лякайтеся": синоптикиня попередила, в яких областях України гримлять грози

"Не лякайтеся": синоптикиня попередила, в яких областях України гримлять грози

У межах України наразі спостерігається значний температурний контраст.

В Україні очікується погіршення погодних умов.

Також читайте Що потрібно покласти до аптечки для малюка: поради МОЗ

Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

Загалом, у Миколаївський, Черкаській та Сумській областях наразі гримлять грози. Тим часом на півночі Одещини наразі спостерігається мокрий сніг.

"Ще така синоптична цікава деталь: зараз на півночі Одещини, неподалік Подільська, йде мокрий сніг (там +2 градуси), а порівняно недалечко, поблизу Вознесенська (там +9 градусів). Миколаївщина - гримлять грози", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, в межах України спостерігається зараз значний температурний контраст. На гірській вершині Пожижевська (Карпати, Івано-Франківщина) наразі 8 градусів морозу, а в Луганську 16 градусів тепла.

Зазначимо, від понеділка-вівторка зниження температури прийде майже в усі регіони країни.

Читайте також: