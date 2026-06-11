«Я не міг повірити»: українське село на Львівщині шокувало канадця

Українське село (фото ілюстративне) / © pexels.com

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Канадець Кристофер разом із дружиною-українкою відвідав українське село Білки на Львівщині. Він був вражений традиційним побутом, гостинністю людей, домашньою їжею, традиціями та красою природи.

Про це розповів його друг Маркіян зі Львова, який наразі проживає за кордоном і активно веде блог на Ютуб-каналі.

Українська гостинність

«Я не міг повірити. Дивлюся — брама така, знаєш, не зовсім в хорошому стані, трохи обідрана, але доглянута. Як то так тобі пояснити, думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. Ми приїхали, відкрили браму, ми заїхали, нікого ніби не було. І тільки ми вийшли з машини, ціла сім’я повністю вийшла з хати, почала там обніматися. Мене почали розціловувати, Марку, я просто не знав, де подітися», — розповів канадець.

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Він додав, що був приємно ошелешеним привітністю людей із села, які не знали його, але гостинно зустріли.

Стіл ломився від страв

За словами канадця, він не очікував такої кількості страв на столі. Там було все: і сало, і вареники, різні види салатів, український борщ і горілка.

«Дружина каже, ми мусимо зараз сісти, спочатку поїсти, перекусити, а потім будемо рухатись далі…А от який там стіл був, там і горівка була, він каже, і коняк був, сало українське, вареники, п’ять видів різних салатів, борщ. І це все так смачно пахне, що вся хата просучилась просто цим запахом української їжі. Я не міг повірити, я думаю, як ці люди можуть собі дозволити такі столи накривати», — каже він.

Згодом дружина пояснила своєму чоловіку, що коли хтось приїжджає з-за кордону, українці стараються, щоб він «почувався добре вдома і почувався, що ти один з них».

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«До мене почали говорити, усміхатись, піднімати тости, заставляти пити горівку. Я вже випив чотири такі рюмочки, але вже на п’яту мені було складно, бо ти знаєш, Марко, я не люблю багато пити, я не можу багато випити. Я б не сказав, що ці українці люблять випити, але вони просто для щастя, для здоров’я, для того, щоб підняти цей дух і трошки настрій всім», — розповів Кристофер, додавши знову, що був вражений ставленням українців.

Старовинний побут українського села

Далі канадець поділився тим, що був здивований, коли побачив в хаті піч, на якій досі готують.

«Ніхто там не заставляє нічого робити. І що цікаво, що я прийшов в цю хату, в цій хаті була пічка, Марко. Просто пічка, розумієш? І на цій пічці вони готуються до сих пор їсти. От мене це вразило: таке враження, що я попав кудись назад у час», — зазначив він.

Дружина йому пояснила, що не у всіх українських селах так. Є будинки навіть кращі, ніж у місті.

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«Ці люди, я побачив, вони не були бідні, вони були щасливі. Вони мали щось своє, рідне і дуже великий такий родинний зв’язок за столом. Діти тих людей, там були вже старші, звісно, вони всі живуть разом. Якісь задоволені, усміхаються, ніхто не жаліється на життя, при тому, що війна в Україні», — додав Кристофер.

Господарка української сім’ї

Далі, каже канадець, йому показали погріб. Попри страх та прохолоду, чоловік спустився і був вражений, бо там було «все абсолютно, що потрібно».

«Я такого в житті ще не бачив. І мене вразило, як українці це все роблять, як українці дають собі раду, як українці продовжують те робити, що їх навчили їхні батьки», — сказав він.

Родичі дружини розповіли йому, що усі в селі мають власний город, де вирощують овочі та фрукти.

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«А вони кажуть, так, всі в селі майже тримають свій город, і всі в селі майже живуть зі свого власного городу, городини. А там яблуні, вишні, що хочеш, сад, квіти, великий город», — поділився канадець.

На його запитання, як сім’я дружини дає раду. Вона відповіла: «Ми сусіда просимо брати коня, як треба переорати город. Він прийде, все переорає, зробить. І ми потім усією сім’єю ходимо, коли треба збирати, наприклад, картоплю, збираємо цю картоплю разом, так швидше, так веселіше. І це нашій традиції, бо ми з цього їмо, ми так живемо».

Українська працьовитість та бережне ставлення до традицій

Під кінець гостини канадець сказав, що захоплений працьовитістю та їхнім бажанням плекати традиції предків.

«Бо українці постійно працюють, українці не сидять без роботи. Українці завжди мали хоч капельку чогось, незалежно від того, чи вони були багатими, чи не багатими, але завжди мали, бо працюваність точно не забрати від вашого народу.

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І потім, ми там ще побули, переночували, там так гарно до нас відносилися. Зранку випив свіже молоко, таке, що я ще ніколи навіть не куштував та не пробував дійсно такого свіжого, повноцінного молока прямо від корови», — поділився враженнями він візиту до українського села.

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