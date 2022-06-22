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Із Покровська сьогодні вирушить евакуаційний поїзд до Львова

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Із Покровська сьогодні вирушить евакуаційний поїзд до Львова

Фото: pixabay.com

"Укрзалізниця" призначила на 22 червня додатковий евакуаційний поїзд №234/233 з Покровська до Львова.

Поїзд курсуватиме через Дніпро і проїзд у ньому безкоштовний.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Так, поїзд 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

У компанії попередили, що час відправлення може змінитись.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, напередодні російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру неподалік Покровська, Миколаївки та Білогорівки.

Зауважимо, за добу 21 червня окупанти обстріляли 18 населених пунктів Донецької області. Загинули цивільні, є поранені.

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