Окупанти вдарили сімома ракетами по Миколаєву - Кім

Російські окупанти 22 червня випустили по Миколаєву сім ракет.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який у зв'язку з "прильотами" перервав інспекцію в районі і вже повертається до міста.

Проте куди саме влучили загарбники та чи є постраждалі, очільник області не уточнив.

Варто зазначити, що раніше повідомлялося про вибухи у місті, а телеграм-канали публікували світлини з чорним димом над Миколаєвом.

До цього у місті та області була оголошена поітряна тривога.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 119-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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