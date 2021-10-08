Карантин у Мелітополі: школярку вигнали з трьох маршруток

Дитині не встигли у школі зробити довідку.

Від 7 жовтня в Мелітополі вступили в силу обмеження на проїзд в маршрутках. Проїзд дозволено всім, хто має одне або два щеплення від коронавірусу, результати ПЛР-тесту. У школі дітям дають довідки.

Однак в Мережі почали з’являтися історії про те, як школярів не пускають у транспорт.

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Так, Анна Кропивка в Фейсбук написала, що дитину вигнали з трьох маршруток. Виявилося, що в школі просто не встигли зробити довідки і дитину ніхто в транспорт не пускав.

“Про наші маршрутки можна складати легенди, при чому сумні. Реально просто "бомбить". Їм кажуть, що можна брати рівно стільки пасажирів, скільки є місць - вони набивають маршрутку битком. Вимагають перевозити людей в масках - плювати, все їдуть без масок, зокрема і водій. І тут сказали, що у дітей повинні бути учнівські квитки. І о диво! Дітей без учнівського не пускають. Дитину вигнали з трьох маршруток! Секретар школи просто фізично не встигла зробити учнівські квитки. Над дівчинкою зглянувся тільки четвертий водій”, - написала мама дитини.

Раніше стало відомо, що на непопулярні заходи влада Мелітополя наважилася через різке зростання хворих. В інфекційному шпиталі заповнено 90% ліжок. Пацієнтів доводиться розміщувати навіть в коридорах. Приймають лише тих, в кого тяжкий перебіг хвороби.

Щоб зупинити COVID-19, у Мелітополі скасували всі масові заходи та заборонили роботу дитячих розважальних закладів. Кафе та ресторани в місті можуть працювати лише у випадку стовідсоткової вакцинації співробітників.

За дотриманням карантинних вимог стежать правоохоронці. Сьогодні в Мелітополі на коронавірус хворіє вже дві тисячі людей. Якщо зупинити зростання не вдасться, за кілька днів місто опиниться у "червоній" зоні.

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