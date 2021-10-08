Карантин в Мелитополе: школьницу выгнали из трех маршруток

Ребенку не успели в школе сделать справку.

С 7 октября в Мелитополе вступили в силу ограничения на проезд в маршрутках. Проезд разрешен всем, кто имеет одну или две прививки от коронавируса, результаты ПЦР-теста. В школе детям дают справки.

Однако в Сети начали появляться истории о том, как школьников не пускают в транспорт.

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Так, Анна Крапивка в Фейсбук написала, что ребенка выгнали из трех маршруток. Оказалось, что в школе просто не успели сделать справки и ребенка никто в транспорт не пускал.

"О наших маршрутках можно слагать легенды, причем грустные. Реально просто "бомбит". Им говорят, что можно брать ровно столько пассажиров, сколько мест — они набивают маршрутку битком. Требуют перевозить людей в масках — плевать, все едут без масок, в том числе и водитель. И тут сказали, что у детей должны быть ученические билеты. И о чудо! Детей без ученического не пускают. Ребенка выгнали из трех маршруток! Секретарь школы просто физически не успела сделать ученические билеты. Над девочкой сжалился только четвертый водитель", — написала мама ребенка.

Ранее стало известно, что на непопулярные меры власти Мелитополя решилась из-за резкого роста больных. В инфекционном госпитале заполнено 90% коек. Пациентов приходится размещать даже в коридорах. Принимают только тех, у кого тяжелое течение болезни.

Чтобы остановить COVID-19 в Мелитополе отменили все массовые мероприятия и запретили работу детских развлекательных заведений. Кафе и рестораны в городе могут работать только в случае стопроцентной вакцинации сотрудников.

За соблюдением карантинных требований следят правоохранители. Сегодня в Мелитополе на коронавирус болеет уже две тысячи человек. Если остановить рост не удастся, через несколько дней город окажется в "красной" зоне.

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