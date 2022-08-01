Кероване мародерство: у Маріуполі "поліція "ДНР" контролює розбір завалів

У Приморському районі увесь процес контролює так звана "поліція "ДНР". Втім, вона не лише стежать за розбором завалів, а ще фактично контролює розграбування квартир та домівок.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, щодня награбоване завозять та складають в приміщені гаражу на території Приморського відділку поліції, а потім "ДНР"-рівці та колаборанти ділять усе "розтягуть по кабінетах".

"Кожен мародер закриває на ключ та опечатує в кабінеті награбоване. Однак зранку виявляється, що крадії вкрали в крадіїв та починається пошук по сусідніх кабінетах та чвари. Верх в мародерстві, та останнє слово залишається за росіянами або "ДНР"рівцями, які погрожують колаборантам просто здати їх до МГБ або ФСБ", - йдеться у повідомленні Андрющенка.

Як повідомлялося, в Маріуполі місцеві мешканці змушені жити на вулиці, бо злочинці зносять їхні домівки. Радник міського голови Петро Андрющенко каже, що місцеві мешканці, які жили в районі колишнього кінотеатру “Савона” влаштовують свій побут просто неба, поки окупанти “годують” їх обіцянками.

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