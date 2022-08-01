Надя Дорофєєва розплакалася під час виступу в Казахстані – відео

Відома співачка Надя Дорофєєва не змогла стримати сліз під час виступу на благодійному концерті на підтримку України в Казахстані.

Артистка вийшла на сцену у місті Алмати та виконала хіт "Думи", який записала разом із Артемом Пивоваровим.

На словах "Моя, моя Україно, привітай же, ненько, ти" Надя заплакала.

Відповідне відео з'явилося в Мережі.

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Зауважимо, на благодійному концерті Voice Of Peace, який відбувся 31 липня також виступили Тіна Кароль та MONATIK. Зокрема, Кароль виконала "Закрили твої очі", "Україна – це ти" та "Вільна".

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч написав лайливу казку про артистів-мовчунів Регіну Тодоренко, Анну Сєдокову та Джигана, які народилися в Україні. Так ведучий дорікнув їм у мовчазній підтримці російської агресії.

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