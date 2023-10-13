Князєв за 1000 грн "орендував" квартиру в елітному районі Києва – НАЗК

Заважимо, за законом, суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Ексголова Верховного Суду України Всеволод Князєв "орендував" елітну квартиру у Києві усього за 1 тис. грн. Щодо нього складено протокол про адміністративне правопорушення.

Про це Нацагентство з питань запобігання корупції повідомило 13 жовтня.

За інформацією НАЗК, Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Києві на Липках у Печерському районі. Площа житла становила 133 кв. м. А вартість оренди квартири була суттєво нижчою за мінімальну ринкову – усього 1 тис. грн. Про це свідчить укладений наприкінці 2017 року договір.

В чому полягає порушення Князєва у разі з квартирою

Також читайте Справа про хабар ексголові Верховного Суду: винесено вирок спільнику Князєва

У НАЗК пояснили, що Князєв порушив законну заборону суддям приймати подарунки, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Подарунком також визнається майно, яке передається у платне користування за ціною, що є нижчою від мінімальної ринкової. У цьому разі – квартира.

Очільник НАЗК Олександр Новіков склав щодо ексочільника Верховного Суду протокол про адміністративне правопорушення. Цей документ відправили Князєву поштою та проінформували про складання протоколу Вищу раду правосуддя.

"Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. Після отримання коментарів від посадовця протокол буде направлено до суду для розгляду", – йдеться в повідомленні агентства.

Справа Князєва про хабар

Нагадаємо, правоохоронці у травні 2023 року спіймали голову Верховного Суду Князєва на отриманні хабаря у 2,7 млн дол. Хабар був пов'язаний із рішеннями суду на користь бізнесмена Костянтина Жеваго: йдеться про справу Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Князєва позбавили посади та взяли під варту.

3 жовтня досудове розслідування у справі Князєва було завершене: його дії кваліфіковані як одержання хабара в особливо великому розмірі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Керівника Верховного суду Князєва впіймали на хабарі у 3 мільйони доларів

Читайте також: