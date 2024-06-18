Коли буде запущено функціонал е-бронювання: Федоров повідомив

Опцію буде запущено в розділі для бізнесу.

Послуга е-бронювання буде запущена вже за декілька тижнів. Вона з'явиться на порталі "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Powerup Ukraine conference у Києві, пише "Interfax-Україна".

"За кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання. Ви знаєте, як ми за нього боролися, щоб він був автоматичний", – сказав він.

Як зазначив Федоров, під час повномасштабної війни важко знайти баланс. Втім це все ж таки вдалося зробити.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, який минулого тижня подав законопроєкт №11331 про економічне бронювання, у понеділок зареєстрував ще два альтернативні законопроєкти – №11331-1 і №11331-2.

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